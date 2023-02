Nouvelles histoires à partager avec mon Papa

Le recueil parfait pour passer un moment privilégié avec son papa. 6 histoires qui mettent en scène les plus belles familles Disney pour partager un moment de complicité entre parent et enfant. Contient : - Raya et le Dernier Dragon, Une merveilleuse surprise - Les 101 Dalmatiens, La chasse aux oeufs - Les Indestructibles 2, Le meilleur des super-papas - Le Monde de Nemo, Une journée de liberté - La Belle et la Bête, L'envol de Belle - Les Aristochats, Un anniversaire surprise Dès 3 ans Livre fabriqué et imprimé en France.