Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des coins moins connus, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur" ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce titre Baléares, nos auteurs vous proposent un voyage en immersion dans les quatre îles. Retrouvez leurs meilleurs conseils et leurs coups de coeur pour un voyage authentique : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites et aussi partir à la découverte de coins encore préservés du tourisme, comme avec l'itinéraire Ibiza secrète. Coup de coeur garanti ! - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : terrasses avec vue, glaciers, artisans passionnés par leur métier, hébergements de charme... - Des balades et des randonnées pour arpenter les paysages variés des Baléares et s'immerger dans la culture locale ou découvrir un autre visage des îles : une randonnée de verger en verger dans la Serra de Tramuntana à Majorque, une balade en kayak de mer au sud de Minorque, une promenade de bout du monde au Cap de Barbaria à Formentera... - Et bien sûr, toutes les activités pour profiter de chacun des îles : les meilleurs endroits pour les activités nautiques, des balades à cheval, des excursions en bateau, des cours de yoga...