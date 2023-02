The Makeup Remover Tome 3

Etudiante ordinaire, Yeseul n'a jamais fait très attention à son apparence. Mais à l'université, toutes les personnes qu'elle admire sont belles et soignées et la jeune fille commence à perdre confiance en elle. Lorsque Yuseong, un célèbre maquilleur, lui demande de devenir son modèle, Yeseul accepte. Ensemble, ils vont participer à un concours télévisé où le maquillage le plus réussi sera récompensé. Mais peu à peu, Yeseul s'interroge sur le rôle de l'apparence dans la société. Et si la véritable beauté n'était pas celle qui se voit ?