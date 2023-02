Star Wars - The Mandalorian Tome 2

Le Mandalorien Din Djarin poursuit sa quête à travers la Galaxie pour retrouver les Jedi et leur confier l'Enfant dont il a la charge. Il va devoir pour cela affronter l'Empire et renouer avec son héritage... Ce second tome de l'adaptation jeunesse de la série Disney+ Star Wars : The Mandalorian permettra à tous les lecteurs de se replonger dans la deuxième saison du show télé de Jon Favreau.