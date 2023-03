Crépuscule à Casablanca. Une enquête de Gabrielle Kaplan

La première enquête de Gabrielle Kaplan INEDIT Casablanca, 1951. Gabrielle Kaplan, détective privée téméraire et pétillante, se voit confier une affaire a priori banale : récupérer des documents chez la femme d'un riche industriel en plein divorce. Pourtant, une fois ces documents remis, des meurtres s'enchaînent et Kaplan est traquée par des barbouzes de tout poil. CIA, truands corses et hommes politiques du protectorat s'entrecroisent dans ce Maroc d'après-guerre qui commence à rêver d'indépendance... Melvina Mestre a grandi à Casablanca. Elle a effectué toute sa carrière dans les médias et travaille depuis 2000 à France Télévisions. Crépuscule à Casablanca est son premier roman, et le début d'une épatante série très documentée mêlant enquêtes policières et espionnage dans le Maroc des années 50.