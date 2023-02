Ultimate Spider-Man Compendium

Dans l'univers Ultimate non plus, Spider-Man n'est pas le seul héros ! Suivez Peter Parker tandis qu'il croise les autres super-héros de ce monde. C'est l'occasion chaque fois de découvrir des versions un peu différentes de celles que nous connaissons. Puis, les héros Ultimate s'allient pour affronter les plus grandes menaces, comme les Sinister Six et le Docteur Fatalis ! Ce gigantesque ouvrage complète les albums MARVEL OMNIBUS consacrés à l'oeuvre-maîtresse de Brian Michael Bendis, à savoir les aventures de Peter Parker puis de Miles Morales dans la série Ultimate Spider-Man. L'album recueille ainsi l'intégralité de la série Ultimate Marvel Team-Up, ainsi que les crossovers Ultimate Six, Ultimate Enemy, Ultimate Mystery et Ultimate Doom.