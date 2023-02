Au nom de Dieu, je vous le demande. Dix chemins pour un monde meilleur

Pour les dix ans de son pontificat, le pape François confie son espérance pour le monde de demain, à travers dix voies majeures qui pourraient rendre le monde meilleur. Considérons le monde comme une maison commune, réconciliée, émancipée de la pauvreté, préservée pour les générations futures, ses portes ouvertes à tous. Décidons des moyens concrets pour une humanité plus juste qui rejettera les abus, reconnaîtra la dignité de tous les individus, valorisera les femmes, n'utilisera plus jamais le nom de Dieu pour faire la guerre. Tout le réalisme du pape François jaillit de ces lignes où il manifeste sa conscience aiguë des problèmes que traversent les croyants comme les non-croyants. Ce n'est pas un rêve, souligne-t-il avec force, c'est une mission de courage et de foi pour tous les hommes de bonne volonté. Un message passionnant et inspirant pour tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Eglise.