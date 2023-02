Mon carnet antistress. 40 exercices à mettre en oeuvre pour vous épanouir

L'inquiétude, le stress et l'anxiété peuvent rendre le quotidien difficile à apprécier, d'autant plus que ces sentiments ont tendance à s'accroître avec le temps. Ce cahier-journal vous propose des techniques reposant sur des bases scientifiques pour maintenir l'anxiété à distance, ainsi qu'une série d'exercices. Entre ces pages, vous trouverez une boîte à outils simple d'utilisation afin de réduire votre anxiété, où qu'elle surgisse : - Apprenez à vous différencier de vos pensées anxieuses - Brisez les schémas de pensée nocifs - Entraînez-vous à affronter et gérer vos peurs - Trouvez des stratégies pour vous concentrer sur le moment présent - Maîtrisez les techniques qui permettent de tenir l'anxiété à l'écart pour de bon