Le tour du monde de la famille Rollmops : Seuls (ou presque) en Sibérie

Les Rollmops, qui forment une famille recomposée drôle, inventive et pleine d'audace, font le tour du monde à bord de la "Fourmi", leur van aménagé. Alors qu'ils approchent de la ville la plus froide du monde, ils ont l'impression de rouler dans un congélateur géant : de la neige à perte de vue, - 21 °C au thermomètre, pas un humain à la ronde. Et c'est précisément là que les Rollmops ont un problème technique. Les enfants commencent à imaginer toutes sortes de fins affreuses (emportés par la tempête de neige, dévorés par un loup affamé...). Seule une rencontre inattendue leur permettrait de poursuivre sains et saufs leur périple... Un cocon sur roues pour partir à la conquête du monde Qui n'a jamais rêvé de voyager en van ? Les Rollmops ont franchi le pas : ils partent à l'aventure, quitte à affronter une bonne dose de dangers (mais que vaudrait une aventure sans risques ? ) sans quitter leur univers familier (même si le van a une fâcheuse tendance à toujours casser au plus mauvais moment...). Une série d'aventures pour les curieux Sous la plume alerte d'Anne Schmauch, c'est tout un monde qui prend vie. Savez-vous ce que mangent les rennes ? Ou comment on pêche par - 21 °C ? Des infos bien utiles si vous devez un jour traverser la Sibérie !