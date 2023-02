Elles ne pardonneront jamais à l'Olympe. Les Dieux vont enfin payer ! Quelqu'un se souviendra de nous est LE roman Young Adultde la rentrée 2023 ! L'ère des faux-semblants est révolue. Pandore est prête à traverser le monde pour se venger de Zeus et des dieux qui l'ont condamnée à la honte et à la culpabilité. A ses côtés, elles trouvera deux alliés inattendues, piégées comme elle par la malice de l'Olympe : Méduse et Arachné, deux monstres qui veulent prouver qu'elles sont bien plus que cela. Leur épopée vengeresse les mènera jusqu'aux Enfers, où elle comprendront que les dieux disparaissent déjà mystérieusement... Le temps leur est compté ! Nadège Da Rocha, créatrice de la communauté Planète Diversité qui oeuvre à promouvoir la littérature jeunesse, livre un roman Young Adult haletant, poétique et plein de rebondissements, de sororité et d'aventure, se réappropriant le mythe de trois femmes bafouées. Bibliothécaire le jour et autrice la nuit, Nadège écrit depuis qu'elle sait tenir un stylo. Elle a également participé à l'anthologie Diluées, aux Editions ActuSF.