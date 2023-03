Les saisons du Japon. Coloriages zen & haïkus

Coloriez de très belles illustrations originales de l'autrice Nancy Pena et méditez avec les haïkus les accompagnant. Un voyage zen à travers les quatre saisons, de la floraison des cerisiers jusqu'à l'automne et ses feuilles d'érable rouge. Un hymne aux saisons du Japon : Les quatre saisons sont mises à l'honneur à travers une sélection de haïkus et d'illustrations noir et blanc d'une grande finesse. Des illustrations originales et de qualité : Des illustrations soignées et pensées en fonction des haïkus, loin des illustrations de "banque d'images" ou des simples estampes mal décalquées que peuvent proposer les autres livres de coloriages adultes. Un papier épais adapté au coloriage aux feutres et aux crayons de couleur. Bien plus qu'un simple livre de coloriage : Un livre qui se colorie, se regarde, se lit et se médite.