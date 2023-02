XXI N° 61, hiver 2023 : Scapula, la dernière balance. La mafieux français que les stups du monde entier s'arrachent

En couverture : SCAPULA LES BALANCES ONT-ELLES DROIT A UNE SECONDE CHANCE ? Où est passé le dernier baron de la drogue ? François Scapula a été le plus grand VRP français de la came avant de tout balancer. Il a ainsi permis de défaire bien des réseaux en Europe et en Amérique. Premier "repenti" français officieux, Scapula anticipait de plusieurs décennies la législation française. Mais, n'ayant pas obtenu le statut de repenti officiel en France, il s'est volatilisé. Introuvable et impuni, il est devenu le symbole malgré lui des méthodes de lutte contre le trafic de stupéfiants à haut niveau. Pour XXI, Brendan Kemmet, ancien journaliste au Parisien, a mené l'enquête.