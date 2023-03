Les secrets du leadership

Le leadership, ou l'art de diriger les individus, est une notion aussi vieille que la philosophie politique. Elle a traversé les âges et les continents et pris une teinte particulière selon la culture dans laquelle elle s'est développée. De Confucius à Angela Merkel, en passant par Nicolas Machiavel et Emmanuel Macron, ce livre fait voyager à travers différentes civilisations et lève le voile sur les secrets du pouvoir. Fort de son expérience, Jean-Pierre Raffarin donne aussi des conseils et des outils pour permettre à chacun de développer la part de leadership qui est en lui.