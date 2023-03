Le lien intime qui existe entre la santé physique et notre bien-être intérieur En cela réside le présupposé qui est à la base de la thérapie avec les Fleurs de Bach. L'essence de la pathologie révèle, selon Edward Bach, un conflit entre l'Esprit et la Raison : jamais nous ne pourrions guérir sans un effort conjugué entre le spirituel et le mental. Dans son ouvrage Se guérir soi-même, Edward Bach nous fait découvrir ce lien indissociable, en affirmant que les deux erreurs majeures que l'être humain peut commettre sont de nuire aux autres et de favoriser la séparation entre l'âme et la personnalité.