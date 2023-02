Plan comptable général. Edition 2023-2024

Le Plan Comptable Général, PCG, contient la liste intégrale des comptes et résumé du plan de compte : - Classification par comptes avec repérage par couleur. - Distinction pratique des trois systèmes : de base, abrégé, développé - Tableau récapitulatif pour une visualisation immédiate Les plus : + L'essentiel en bref, indispensable et pratique pour étudiants et professionnels + PCG autorisé aux examens et concours : enseignement secondaire, enseignement universitaire, enseignement supérieur de gestion, expertise comptable, etc. + Mise à jour annuelle INCLUS Documents de synthèse avec liaisons entre comptes et postes : Sur dépliant séparé (non autorisé aux examens et concours) ? Bilan et compte de résultat (système de base, abrégé, développé) ? Tableau des emplois et des ressources (financement en compte, immobilisations, amortissements, dépréciations, provisions) ? Etat des échéances des créances et des dettes ? Tableau des soldes intermédiaires de gestion, des filiales et participations, du portefeuille de TIAP, capacité d'autofinancement Cette édition du PCG est à jour des derniers règlements de l'ANC