La grâce du temps. Le sens et la valeur de la vieillesse

Ce livre regroupe toutes les interventions du Pape François sur la vieillesse et les personnes âgées " Cet âge de la vie concerne un vrai "nouveau peuple", les personnes âgées. Le risque de rejeter cette catégorie de personnes considérées comme un "poids" est très présent. Avec les migrations, la vieillesse fait partie des questions les plus urgentes que la famille humaine doit affronter. L'unité des âges de la vie est en jeu car la longévité a augmenté et l'enfance s'est réduite. Le prolongement de la vie influence de manière structurelle l'histoire, les individus, les familles et la société. Dans la représentation du sens de la vie dans les cultures dites "développées", il y a peu de place pour la vieillesse. Pour un âge aussi important de l'espace communautaire, il y a des plans d'assistance, mais pas de projets d'existence. L'alliance entre les générations est le don perdu qui doit être retrouvé. Les personnes âgées ont une ressource de vie déjà vécue qui peut aider les jeunes. La sagesse de la longue marche qui accompagne la vieillesse doit être vécue comme une offrande du sens de la vie. La vieillesse, dépourvue d'une vie humainement digne, court le risque de se renfermer dans un avilissement qui enlève l'amour à tous. Le défi de l'humanité et de la civilisation exige notre engagement et l'aide de Dieu".