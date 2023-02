Cyrano de Bergerac

Collégiens de 4e : Se chercher, se construire - Dire l'amour. Le texte intégral annoté et des questionnaires. Présentation de l'auteur et du contexte d'écriture de l'oeuvre. Etude du genre de l'oeuvre et des thèmes principaux. Présentation illustrée des personnages de l'oeuvre. L'oeuvre dans l'histoire des arts : une riche iconographie commentée. Groupement de textes : La lettre d'amour. Dossier pédagogique (réponses aux questionnaires, séquence d'étude, pistes complémentaires et bibliographie) téléchargeable gratuitement par l'enseignant.