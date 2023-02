Idéfix et les Irréductibles Tome 3 : Voldenuix ramène sa fiole

C'est une catastrophe ! Le général Labienus prévoit de raser la moitié de Lutèce et de chasser ses habitants. Idéfix et les Irréductibles doivent tout faire pour l'en empêcher ! Mais alors qu'ils mettent leur plan à exécution, ils se font capturer par Arquebus. Il ne leur reste donc plus qu'un espoir : la potion de Voldenuix...