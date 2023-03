Ardèche et Drôme

Un guide Lonely Planet 100% testé sur le terrain, et riche en secrets locaux, pour découvrir le meilleur de l'Ardèche et la Drôme. Un guide tout en couleurs, illustré par des dizaines de photos. NOUVEAU : Une sélection de 10 randonnées issues du fond de la FFRandonnée pour partir sur les plus beaux sentiers de la région. NOUVEAU : L'ensemble des sites et adresses du guide géolocalisées grâce à son smartphone ! NOUVEAU : Un cahier détachable pour découvrir la région à vélo, avec une boucle en Ardèche et une autre dans la Drôme. NOUVEAU : Des pastilles vidéo à lire sur son smartphone, pour avoir un avant-goût de la région. NOUVEAU : Des pistes audio pour écouter des pages d'histoire et de littérature. 10 suggestions d'itinéraires sans voiture, d'un grand week-end à 15 jours, pour prendre le temps d'explorer la région de façon plus écolo à pied, à vélo, en train, en bateau... Grotte Chauvet, palais idéal du facteur Cheval, mont Gerbier de Jonc et mont Mézenc, parc naturel régional du Vercors, vallée de la Drôme, Grignan : tous les incontournables de ces deux départements du sud-est de la France traités en profondeur. Mais aussi des encadrés sur des sites moins connus pour sortir des sentiers battus : les ruines d'anciens châteaux en Ardèche, les villages perchés de la Drôme provençale, les vallées perdues !