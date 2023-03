Les 150 plus beaux parcs naturels d'Europe, un album unique pour découvrir les parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles et de biosphère et géoparcs les plus exceptionnels de l'Europe. Ce magnifique album recense les parcs nationaux et régionaux, les réserves naturelles et de biosphère, les géoparcs et autres zones récréatives les plus exceptionnels de l'Europe. Il vous révèle les 150 espaces les plus enivrants pour pratiquer des sports comme la randonnée, le vélo, l'escalade, le kayak, la raquette et le ski de fond, pour observer la faune et la flore, et pour explorer des lieux où nature et histoire se rencontrent.