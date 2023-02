Le TDAH chez l'enfant. Aider mon enfant à déployer son plein potentiel, 2e édition

Un guide pratique et indispensable sur le TDA/H chez l'enfant. Comment bien accompagner un enfant atteint de TDA/H ? Comment communiquer avec lui ? Comment développer son estime de soi et son autonomie ? Comment l'aider à se sentir bien en milieu scolaire ? Souvent démunis, les parents d'enfants atteints de TDA/H sont en recherche constante d'outils leur permettant de mieux comprendre ce trouble et d'améliorer le quotidien de leur enfant. Dans cet ouvrage, Pascale de Coster met sa propre expérience du TDA/H (elle et ses deux enfants en sont atteints) à profit pour répondre à toutes les questions que se posent ces parents. Au moyen de nombreux témoignages, d'outils pratiques et de stratégies concrètes, l'auteure revient sur les moyens de réduire au maximum l'impact négatif de ce trouble. Orienté solution, ce livre offre aux parents toutes les clés dont ils ont besoin pour aider leurs enfants à développer leur plein potentiel.