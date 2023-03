Demon Slave Tome 9

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Le banquet qui doit désigner le nouveau chef de Famille des Azuma vient de se terminer. Le mode " partage " permet à Yûki d'apprendre un nouveau mode avec la mère d'Himari, Fubuki. Comment la récompense va-t-elle se passer pour Yûki ? Les liens entre Yûki et Kyôka semblent se renforcer et c'est alors que de mystérieuses disparitions de jeunes filles ont lieu dans la ville de Yokohama. Les caméras de surveillance ont permis de découvrir que ces disparitions étaient l'oeuvre d'un Yaraijin du nom de Kûsetsu. Kyôka et Mira, le Commandant du 2e escadron sont désignées pour se charger de cette mission qui se déroule pour une fois dans le monde réel.