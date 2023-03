L'oracle Nox-Lux

Bienvenue dans l'univers du Nox. Lux Oracle. Pont entre le ciel et la terre, entre l'Univers et vous-même, ce puissant outil d'introspection et de libération vous permettra d'explorer vos ombres et lumières par l'intermédiaire des déesses sombres et lumineuses. Cet oracle est structuré en trois familles : la famille Nox vous permettra d'explorer vos ombres, vos failles et d'effectuer un travail de shadow work, vous menant ainsi à la compréhension et à l'acceptation de cette part d'ombre présente en chacun de nous ; la famille Lux se compose de déesses lumineuses qui apparaissent pour vous permettre de révéler votre Lumière ; enfin, la famille des Archétypes sur fond rouge, symbole de vie, agit comme des arcanes majeurs et apparaît dans un tirage pour appuyer le message qui vous est transmis. Ni noir ni blanc, poétique et puissant, expérimentez la tempérance et la communion entre vos forces et vos faiblesses pour atteindre l'harmonie intérieure. Ouvrez-vous à ce qu'il y a de meilleur en vous pour le renforcer et laissez-vous guider par les déesses pour atteindre l'équilibre sacré. Votre puissance ne demande qu'à se révéler, osez l'expérimenter ! Illustratrice indépendante, c'est après un passage aux Beaux-Arts de Besançon, puis des études de communication, qu'Alicia Mathieu, alias Ash Coloured, a décidé de se lancer dans sa propre aventure. Animiste, polythéiste et spirit worker, elle insuffle sa magie à chacune de ses oeuvres. Portes puissantes qui invitent au voyage, au-delà du voile, entre les mondes, elle met sa créativité au service de l'art d'honorer, d'aimer, de rêver et surtout de transmettre... Images et symboles l'accompagnent sur cet éternel chemin d'apprentissage. Phro Nesis, auteure, animiste et spirit worker, tisse l'invisible dans ses mots pour les rendre évocatoires et porteurs de magie. Elle travaille avec les divinités depuis plusieurs années. Son cheminement mystique l'a amené à développer son utilisation des outils de cartomancie dans le but de contacter les esprits et les dieux.