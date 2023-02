Energies renouvelables. Rappels de cours et exercices corrigés

Ce manuel propose des résumés de cours, des exercices et problèmes corrigés couvrant l'ensemble des systèmes d'énergie renouvelable. Il inclut également des tendances actuelles telles que le stockage de l'énergie solaire et l'autoconsommation photovoltaïque ou éolienne. Les exercices et les problèmes sont classés par niveau de difficulté et par compétences et sont corrigés de manière détaillée. De nombreux exemples sont fournis avec les calculs et les graphiques aidant à visualiser les différentes technologies et méthodologies mathématiques. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de BTS, BUT, des cycles universitaires et des écoles d'ingénieurs.