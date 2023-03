Entre nous le chaos

Ils sont d'accord sur un seul point : ne jamais tomber amoureux. "Je sais ce que les gens disent de moi : "Jack O'Brien est un connard ! " Et je le suis ! Déterminé, impitoyable, autoritaire, colérique... Je n'ai pas assez de qualificatifs pour me définir. Aussi, quand cette petite Française a débarqué dans ma vie, je n'ai eu qu'une envie : la renvoyer chez elle ! J'enrage que mon avenir dépende de cette fille. J'enrage de sentir mon coeur faire des bonds à chaque fois que je pose les yeux sur elle. J'enrage d'être obligé de l'épouser. J'enrage d'être tombé dans mon propre piège. ". . Ana Scott sait comment faire sortir ses héros de leur zone de confort, et c'est réjouissant !