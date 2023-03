Mon cahier minceur printemps-été

La méthode de la coach de la diététique Hélène Defretin pour perdre du poids dès le printemps en prévision de l'été. Simple et efficace ! Hélène Defretin lance le défi du maillot de bain ! Pour être à l'aise à la plage, ressortir ses jolies robes fleuries sans complexes puis rester mince toute l'année ! Quel que soit votre âge, votre constitution et votre dynamisme, suivez un régime complet en 3 semaines plus 2 semaines de stabilisation. Au menu : poulet au citron et olives, salade Atlantique, verrines de fruits, thon grillé à la méditerranéenne, plateau de crudités croquantes, salade de melon au chèvre, concombre à la feta, pan bagnat... 100% de recettes ultragourmandes de saison ! Un cahier ludique et pétillant où l'on note ses objectifs, ses réussites et ses petites astuces, pour réussir enfin à retrouver la ligne et la garder ! Au programme : Une méthode en 3 phases : on définit son objectif de poids (phase 1), on passe à l'action selon un régime hypocalorique personnalisé avec des tableaux de menus à remplir soi-même, ses trucs et astuces pour tenir, les pièges à éviter (phase 2) et on maintient l'équilibre (phase 3) 3 semaines de menus de régime et 2 semaines de stabilisation, pour perdre du poids durablement grâce à des menus adaptés et des recettes délicieuses mais légères. Les bases d'une nutrition équilibrée, en intégrant les bonnes pratiques en cuisine (diminuer l'huile dans les sauces...) Tous les conseils et astuces anti-grignotage, et les méthodes pour gérer ses écarts ni vu ni connu !