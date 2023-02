Lucas et Lili, la guerre des inventeurs

Aux origines de l'électricité avec Edison et Tesla : une découverte ludique de l'Histoire et de l'anglais, pour les enfants qui commencent à lire seuls. Le niveau d'anglais de Lucas et Lili laisse beaucoup à désirer. C'est pourquoi leurs parents ont demandé à Anna, une jeune Américaine, de les aider à s'améliorer. Mais Anna n'est pas une enseignante comme les autres : elle est magique ! Et, grâce à elle, nos jeunes héros vont remonter le temps pour découvrir différent moments-clés de l'Histoire... et pourquoi pas, au passage, apprendre un peu d'anglais ? A la veille d'une grande exposition universelle, en 1892, aux Etats-Unis, toutes les lumières de la ville s'éteignent subitement. Pas de chance ! C'est justement à cette exposition que deux inventeurs brillants, Thomas Edison et Nicholas Tesla, doivent présenter les nouvelles avancées dans le monde de l'électricité. Avec l'aide des inventeurs, les enfants pourront-ils à nouveau illuminer la ville, à temps pour le World Columbian Exposition ?