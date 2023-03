Chaque journée est un chapitre de ta vie. Trouve et réalise ta mission de vie

Et si je te disais que tu es en train d'écrire le livre de ta propre vie ? Là, en ce moment même, un chapitre par jour depuis ta naissance... Que voudrais-tu ressentir en le relisant ? Quel héros voudrais-tu être ? Quelle histoire voudrais-tu raconter ? En moyenne, nous écrivons chacun 30 000 chapitres au cours de notre existence. Et il ne tient qu'à nous d'en choisir le contenu ! Cet ouvrage, inspiré de coachings en développement personnel, t'aidera à mieux te connaître, à te focaliser sur ce qui compte vraiment pour toi et à passer à l'action. Il t'invite à découvrir quelles sont tes valeurs et à renouer avec ton identité pour te créer une routine optimale, atteindre tes objectifs et t'épanouir. Il est temps pour toi de t'offrir une vie qui en vaille la peine et dans laquelle tu te sens heureux. Il est temps d'écrire le livre de ta vie. Le meilleur qui soit !