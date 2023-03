Soyez une légende

Daamn, Teamshape ! J'espère que vous allez bien ! C'est Tibo Inshape et c'est un plaisir de vous aider aujourd'hui. Entre boulot, études, muscu et petites, on a souvent plein de rêves et d'objectifs. Parfois, on n'arrive pas à les atteindre et on baisse les bras trop vite... Moi aussi, j'ai été comme vous ! Mais on ne devient pas le meilleur en claquant des pecs ! Je vais vous montrer dans ce livre énorme & sec comment, en cinq étapes, vous allez vous motiver pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Aucune excuse. Ensemble on va surmonter tous vos obstacles et faire de vous une légende car... VOUS ETES LES MEILLEURS !