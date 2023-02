Small Houses. Edition français-anglais-allemand

Une sélection des petites maisons les plus raffinées du monde, oeuvres notamment d'Alphaville, Olson Kundig, BIG, Aranza de Arino, Takeshi Hosaka ou MAPA. Une collection éclectique et exquise qui confirme que 100 m suffisent amplement pour une construction intelligente et responsable. Voir grand n'empêche pas de construire petit.