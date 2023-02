Revue d'histoire nordique N° 29, 2nd semestre 2019 : Se nourrir et se vêtir dans les pays du Nord au Moyen Age. Edition bilingue français-anglais

Ce numéro traite de la façon dont on se nourrissait et s'habillait à l'époque médiévale dans le nord de l'Europe. Il montre comment les dimensions fonctionnelles, d'affichage et symboliques se mêlent, en évoquant tant les pratiques que les apports de l'archéozoologie. Le dossier traite de la façon dont les habitants du nord de l'Europe se nourrissaient et s'habillaient à l'époque médiévale. Ses cinq articles montrent à quel point, en la matière, dimensions fonctionnelles, d'affichage et symboliques se mêlent, permettant tout à la fois d'étudier les habitudes et les représentations, la matérialité des sociétés médiévales et leurs imaginaires. Ils nous offrent ainsi un panorama très large des pratiques, mais font également la part belle aux questions de méthode, en soulignant notamment tous les apports des données archéozoologiques. Les " Mélanges " évoquent d'une part la naissance complexe du mouvement ouvrier norvégien avant la Première Guerre mondiale, d'autre part les mutations cartographiques du xvie siècle qui transforment la vision du Nord dans le cadre d'une perspective globale du monde. La rubrique " Sources ", enfin, nous présente certains aspects de la lutte de la diaspora estonienne contre l'annexion soviétique au travers d'un texte de 1954.