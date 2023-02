Animaux des océans

Tu as une question au sujet des animaux marins ? Soulève les 40 volets pour connaître la réponse. Une façon ludique de découvrir les secrets des océans du monde, du littoral jusque dans les profondeurs, idéale pour satisfaire les premières curiosités et s'initier aux sciences naturelles. Tu as une question au sujet des animaux marins ? Soulève les 40 volets pour connaître la réponse. Une façon ludique de découvrir les secrets des océans du monde, du littoral jusque dans les profondeurs, idéale pour satisfaire les premières curiosités et s'initier aux sciences naturelles. Les volets questions/réponses renforcent la curiosité en proposant une expérience interactive pour faciliter la lecture et l'apprentissage. Ils encouragent aussi la pensée indépendante.