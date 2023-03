Soins énergétiques pour les animaux

Quand l'énergie soigne nos animaux Luc Bodin est un ancien médecin, spécialisé depuis de nombreuses années dans les soins énergétiques pour les humains. Il donne régulièrement des formations (en présentiel et par internet) et a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Depuis, il a adapté et expérimenté ces soins sur les animaux : les animaux de compagnie (chats, chiens...), les animaux de course (chevaux...), les animaux d'élevage (vaches, moutons, lapins, poulets...), les animaux sauvages mais aussi les oiseaux et les poissons... Les techniques se sont beaucoup simplifiées ces dernières années et les animaux sont encore plus réceptifs que les humains aux soins énergétiques. Les techniques décrites dans cet ouvrage peuvent être réalisées par tous, sans problème. Il n'est pas nécessaire d'avoir un don ou une expérience préalable quelconque. Il suffit de suivre les informations fournies dans le livre pour pratiquer... . et de voir les résultats qui sont généralement immédiats. De très nombreuses illustrations facilitent la compréhension. Les soins indiqués permettent d'équilibrer et d'harmoniser le champ énergétique de l'animal et ainsi de relancer ses processus d'autoréparation. Certaines techniques permettent de soigner : les organes malades (foie, rein...) dont les problèmes de peau ; les lésions ostéo-musculaires (traumatisme, rhumatisme, etc.) ; les états de stress et d'agitation ; les actions occultes envoyées à l'animal pour nuire à son propriétaire. Ces soins peuvent aussi être utilisés en préventif pour éviter que l'animal ne tombe malade. Et à distance.