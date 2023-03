La Cerise dans le labo ! Des femmes de sciences inspirées et inspirantes

Enfant, elle démonte un poste de radio pour comprendre comment ça marche, Elle voulait travailler sur une plateforme pétrolière mais son père lui conseille plutôt l'enseignement des mathématiques, Elle voulait découvrir la couleur des fleurs, Elle troque son fleuret pour la paillasse, Elle monte sur les planches pour parler de science, Elle intervient devant le gouvernement, Autant d'histoires et de parcours qui nous montrent que les femmes peuvent s'engager dans la recherche et tordre le cou aux préjugés. Physicienne, chimiste, biologiste, informaticienne... Elles nous parlent de tsunamis, blockchain, nucléaire, climat, vaccin, hydrogène, biodiversité, particules... mais aussi, tout en légèreté, du droit de se tromper, de douter, de la joie de chercher, de la liberté, des peurs, de l'imagination, des succès. Ce livre s'adresse aux curieuses et curieux, il suscitera peut-être aussi quelques vocations !