De Veracruz à Pancho Villa. Les Etats-Unis au Mexique (1914-1917)

En 1910 éclatait au Mexique la Grande Révolution qui mettait fin à plus de trente ans de dictature de Porfirio Díaz. Mais les troubles provoqués par la lutte de factions rivales et l'émergence de chefs de guerre comme Pancho Villa, contrarièrent les intérêts des Etats-Unis voisins. Un dangereux engrenage, nourri par d'anciennes rancoeurs, entraîna l'intervention des forces armées américaines sur le sol mexicain. Sans déclaration de guerre, un assaut amphibie mené en 1914 permit la prise et l'occupation du port de Veracruz tandis qu'en 1916 le général Pershing lança ses cavaliers à la poursuite de Pancho Villa au coeur de la Sierra Madre. Ce fascicule relate la dégradation progressive des rapports entre les deux nations ainsi que le déroulement des opérations militaires américaines en plein chaos révolutionnaire.