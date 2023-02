Un ouvrage de référence sur les enjeux actuels de l'apprentissage autorégulé dans la recherche et l'enseignement L'apprentissage autorégulé, soit la façon dont l'élève ou l'étudiant prend en charge son propre apprentissage, est un thème d'actualité dans les pratiques éducatives et la recherche en éducation. Comment l'élève mobilise des stratégies d'apprentissage cognitives et métacognitives, comment il se motive ou encore comment il gère son travail et son environnement en vue d'atteindre les objectifs fixés ou qu'il se fixe sont en effet des questions essentielles, d'autant plus d'actualité suite à l'essor des cours en ligne ou de l'enseignement hybride lié à la pandémie de Covid 19 . Le livre se compose de trois parties : - Aspects conceptuels de l'apprentissage autorégulé - Modèles de l'apprentissage autorégulé en contexte de lecture et d'écriture - Approche et recensions des écrits sur les pratiques en enseignants Un outil indispensable pour tous les chercheurs en Sciences de l'éducation.