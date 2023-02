Mélanges de l'Ecole française de Rome : Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge – 134-2. Métamorphose, frontières linguistiques, communication écrite/orale (IVe-IXe siècles) : du latin aux langues romanes, 1e édition

La revue de références pour les médiévistes Le dossier, issu du colloque du même nom, interroge le passage du latin aux langues romanes aux IVe-IXe siècles, et les questions complexes que cette transition soulève sur la chronologie et les relations entre latin écrites et latin parlé. En s'appuyant sur l'ouvrage de référence de Michel Banniard, les contributions ici rassemblées, combinant approches linguistiques, littéraires, philologiques et historiques, viennent approfondir la réflexion sur les " zones frontières " entre le latin et les langues romanes et sur la " métamorphose " de la langue écrite/orale. Elles tentent également d'en identifier de nouvelles perspectives, et d'autres champs d'application possibles.