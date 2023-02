L'économie aux concours administratifs de catégorie A et A+. Constats, théories, préconisations

Le programme d'économie est traité en deux temps : - A partir des faits, y compris les plus récents - retour de l'inflation, crise énergétique, etc. - Puis à partir des théories permettant d'éclairer ces faits. Enfin vous y trouverez de multiples propositions pour les préconisations de politique économiqueà inclure en fin de copie. L'ouvrage est composé de nombreux extraits de textes et de graphiques pour vous familiariser à la lecture des dossiers documentaires distribués avec le sujet dans un certain nombre de concours. Il est par ailleurs construit de manière à vous aider à hiérarchiser les connaissances et à distinguer les points essentiels et ceux qui sont plus secondaires. Chacun peut donc l'utiliser en adaptant sa lecture à son niveau de connaissances initiales en économie et aux concours visés. Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours administratifs (INSP, INET, Banque de France, concours des Assemblées, EN3S, DH, Douanes). Il peut également intéresser les étudiants préparant des concours nécessitant de faire le lien entre l'analyse économique et l'actualité (concours aux écoles de commerce, Capes de sciences économiques et sociales, etc...), mais aussi toute personne désirant mieux comprendre l'actualité économique.