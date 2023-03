Partners 2.0. Tome 1

L'amour leur a joué des tours, ils inventent une nouvelle classe d'amitié Après avoir supporté une petite amie qui veut tout contrôler et un copain étouffant, Murata (? ) et Tomoka (? ) fuient désormais les relations amoureuses comme la peste. Semblant pourtant s'entendre à merveille, ils se donnent rendez-vous dans un love hôtel. Au lieu d'une aventure sans lendemain, ils s'engagent dans une relation qui n'est ni simplement physique ni totalement dénuée de sentiments, une relation à la fois détendue et sensuelle...