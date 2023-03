La guerre des gangs. La Prohibition 1929

9 Janvier 1929, New York, il gèle à pierre fendre, fichu hiver... Au "New York Times" un billet est posé en évidence sur votre bureau : le boss te demande, urgent... C'est ainsi que commence l'enquête la plus dangereuse de votre carrière de journaliste. Pascuale Lolordo, le patron de la mafia de Chicago, vient d'être assassiné ; détail surprenant, ses gardes du corps n'ont pas bougé. Vous allez plonger dans les bas-fonds de Chicago et dans les entrepôts obscurs des quais, faire d'étranges rencontres : un certain Capone, et un autre encore, un nommé Ness, Eliott Ness.