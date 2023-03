Une histoire de Toulon. Tome 2, Vue par les peintres et les dessinateurs

En histoire, l'image a longtemps été utilisée comme une simple illustration de textes élaborés à partir d'archives écrites. Au début du XXe siècle, des historiens ont renouvelé leur discipline en s'ouvrant à un plus large corpus documentaire. Pour les promoteurs de cette nouvelle histoire, écrit, oral, objets, images... "tout est source". Depuis vingt ans, les images occupent une place importante dans les conférences et les publications que l'Académie du Var consacre à l'histoire de Toulon. D'une façon générale, c'est à l'évolution du paysage urbain que les sources iconographiques apportent la plus importante contribution ; elles replacent l'écrit dans son cadre. L'imagerie toulonnaise par sa vocation maritime, s'inscrit naturellement dans l'histoire de la marine et de ses combats. Cependant les représentations iconographiques sont d'une approche complexe ; elles n'échappent pas à la nécessité d'une confrontation avec l'écrit. Elles doivent en effet prendre en compte la part d'interprétation personnelle de l'artiste. Les tableaux réunis dans ce deuxième tome d'Une histoire Toulon, ainsi que dans le tome 1, ne prétendent certes pas à l'exhaustivité, mais leur étude minutieuse nous a permis, espérons-le, d'ajouter notre pierre à l'histoire locale.