Intuition, clairvoyance, clairaudience... Qu'est-ce que la médiumnité ? Qu'est-ce qu'être médium et que cachent les arcanes des capacités psychiques ? Découvrez votre potentiel et explorez les mondes subtils dans un livre exceptionnel et rare. Hagel, médium depuis son enfance, a aidé des milliers de personnes à faire face aux ressentis énergétiques qu'elles vivaient. Cet ouvrage est une invitation à pratiquer, avec la gestion des énergies, le développement et la régulation des capacités psychiques. Elle vous propose ici une approche complète sur la médiumnité, vous enseigne les facultés extrasensorielles et vous montre leur fonctionnement. La Médiumnité vous apportera toutes les réponses sur comment être médium, que vous soyez débutant ou praticien avancé. Biographie : Hagel, auteure de la Médiumnité et l'Herbier des sorcières, est spécialisée en anthropologie, sociologie de l'ésotérisme et des spiritualités. Médium, pratiquante de la magie, pandéiste, elle aime comprendre et explorer les mondes subtils dans son quotidien, au coeur de la Nature.