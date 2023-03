Au seuil de l'aube, un cheminement soufi

"Les soufis invitent la personne à faire de chaque épreuve un tremplin de croissance en entrant dans l'amour et la non-peur". A. de Souzenelle Un récit bouleversant qui prouve, qu'aujourd'hui, l'on peut croître en conscience à travers la quête spirituelle qu'offre le soufisme, cette mystique de l'Islam qui se veut le contraire absolu de l'intégrisme et du fanatisme. Les auteurs montrent que le chemin initiatique reste une affaire de discernement individuel et de cheminement intérieur. Ecrit à la première personne, ce récit d'une expérience de vie montre combien la paix développée en soi peut se manifester en présence, en actes et en paroles dans les vicissitudes de la vie quotidienne et les urgences des situation actuelles.