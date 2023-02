Coeur de buffle. Etre le capitaine de sa vie en tout temps

Fils d'un haut officier de l'armée sud-vietnamienne, Van Hien Nguyen est enfant lorsque débute la guerre. Son existence confortable bascule dans le chaos avec la chute de Saïgon le 30 avril 1975. Son père se rend aux nouvelles autorités, qui l'emprisonnent en camp de " rééducation ". Le reste de la famille doit fuir, en abandonnant tout. Alors âgé de 14 ans, Van Hien remue ensuite chaque jour ciel et terre pour nourrir ses quatre frères et soeurs, en soutien de sa mère. Durant les cinq années suivantes, il est contraint de sacrifier son adolescence et ses études, afin que la famille survive. Forcé de quitter le pays en 1980, il " emprunte " un bateau aux garde-côtes, en conduisant une soixantaine de personnes vers la liberté, sur une mer déchaînée. Il passe ensuite trois mois dans un camp de réfugié en Indonésie, avant d'être accueilli au Québec. Il a seulement 18 ans et déjà une vie remplie. Il apprend le français et, à force de courage, d'efforts et d'engagement, réussit à s'intégrer et à devenir chef d'entreprise, en fondant une famille. " Coeur de buffle " est un récit de résilience, au souffle épique et à l'énergie inspirante. Le lire nous offrira probablement un supplément d'âme lorsque nous devrons affronter nos propres épreuves.