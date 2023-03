Antistress. The Book

L'anthologie illustrée de l'antistress made by Mon cahier ! + de 50 routines illustrées pas à pas pour se détendre, retrouver de l'énergie, gérer ses émotions, voir la vie du côté " zen " et plus ! Du sport pour se relaxer et débloquer les tensions corporelles ; des recettes pour se réconforter et retrouver de l'énergie ; des massages, des exercices de respiration et psy pour s'apaiser... Cette anthologie regroupe tous les outils antistress pour voir la vie côté zen. Bref, plein plein plein de routines à tester quand le stress pointe le bout de son nez, ou simplement pour vous faire du bien ! Tous les rituels antistress... Pour se chouchouter et s'apaiser : yoga dans le bain, mandalas et haïkus, recettes doudou et réconfort... Pour retrouver de l'énergie : food détox, Pilates recovery, respiration alternée... Pour mieux dormir : yin yoga, atelier d'écriture, alimentation sommeil... Pour gérer ses émotions : Pilates détox émotionnelle, scan corporel, gestes antipanique... Pour débloquer les tensions : yoga du visage, respiration ventrale, automassages... + de 50 routines step by step Comprendre le stress et ses causes, tips zen et psy pour s'apaiser en toute circonstance Des séances de sport illustrées étape par étape Les menus antistress pour se détendre au quotidien