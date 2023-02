" Il sentit dans son être quelque chose se coincer, comme un frottement dans les mécanismes de la vie. La machine à supporter était sur le point de se briser. " Elias le savait, ce monde était un leurre. Il s'apprêtait à découvrir les coulisses de la réalité, la véritable nature de l'univers et la place insignifiante que nous y occupions. Une soif de connaissance inextinguible et une mélancolie profonde l'avait conduit à sacrifier sa famille et sa vie sociale afin de trouver l'Architecte qui, selon certains récits apocryphes, serait le Grand Ordonnateur de la Création. Mais qui était-il vraiment ? Un Dieu ? Une Chimère ? Plus Elias se rapprochait de la vérité, plus il se détachait de son humanité, mais c'était le prix à payer pour lever le voile que le monde avait jeté sur nos yeux. Partis à sa recherche, sa femme et son fils, découvriront que cette quête obsessionnelle pourrait bien mettre en péril le destin de tous. Mise en abyme du monde moderne à travers une quête ésotérique et existentielle. Ce récit salutaire n'est pas sans rappeler les exercices cathartiques de Jason Hrivnak (La maison des épreuves) et délivre une réflexion sans fard sur la nature humaine.