Au bonheur des dames

Édition présentée et commentée par Claude Aziza (Paris III) et Robert Strick (Paris VII). Alors que le second Empire invente les grands magasins, Octave Mouret, jeune provincial ambitieux, dirige son enseigne du Bonheur des Dames comme un « temple élevé à la folie dépensière de la mode ». Le commerce moderne vient de naître, dans l'élan démocratique des classes moyennes, avec sa frénésie publicitaire, sa loi du progrès, de la concurrence et du profit immédiat. Mouret règne en maître sur son empire de la soie et du ruban, machine à exciter les désirs des femmes, ruinant au passage les petits boutiquiers. Seule Denise Baudu, une jeune vendeuse venue de sa campagne, ose lui résister. Mais ni le séducteur chevronné ni la naïve employée ne comprennent qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre… Lire avec le texte intégral et la préface Comprendre avec Les clés de l'œuvre 20 pages pour aller à l'essentiel 42 pages pour approfondir.