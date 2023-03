Les égarées de Noël

Ce nouveau recueil d'Emmanuel Godo est traversé par le constat que nous vivons dans une société du simulacre où l'homme fait la guerre à l'idée d'homme. Cette poésie est résolument plantée dans l'aujourd'hui - souvent au coeur de la ville -, le poète recueille aussi les fragments d'un Royaume et les redonne à ses contemporains comme autant de façons de reprendre souffle, force et espoir. Une manière de dire que le désastre et le désenchantement n'auront pas le dernier mot.