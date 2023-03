Les oeufs de Pâques

Il suffit de passer le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations pour faire apparaître les couleurs des oeufs de Pâques et donner vie aux animaux représentés. Des oeufs, des lapins et des poussins figurent parmi les images toutes simples de ce livre de coloriage magique qui a pour thème Pâques. Leurs magnifiques couleurs apparaissent comme par enchantement lorsqu'on passe le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc. Le rabat de la couverture permet de peindre chaque page en protégeant celles qui suivent. Une activité qui captivera les jeunes enfants et leur donnera l'occasion de s'entraîner à bien manier le stylo.