Exercices d'échecs à emporter sur une île déserte. Tome 4, 100 positions de haut niveau pour progresser dans la joie et la bonne humeur

Wesley So, l'un des tous meilleurs joueurs du monde, clot avec ce livre une série de quatre dans laquelle des auteurs différents ont choisi 100 positions qui les ont particulièrement marqué et qui sont à la fois amusantes et instructives. Celles de ce livre sont extraites des parties de So entre 2018 et 2020. Les exercices sont distribués en 4 sections de difficulté croissante, et l'auteur livre de très belles analyses dans les solutions. Un vrai trésor !